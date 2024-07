Traffico Roma del 20-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via Aurelia a Cantiere carreggiata ridotta da via Coviello via Tagliani chiuso anche una tratto di via sant’igino Papa a partire da piazza Clemente XI in questo caso per una ballamento avvallamento e carreggiata chiusa anche su Viale Odescalchi da via Agresti a via Giuseppe Cerbara a Trastevere in corso la festa dei Noantri e oggi dalle 18 si svolgerà la tradizionale processione con partenza e ritorno al largo San Giovanni De matha all’altezza di Piazza Sonnino dalle 17:30 alle 22 possibili chiusure ale deviazioni anche per il trasporto pubblico In collaborazione con Luce Verde infomobilità