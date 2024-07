Resta in panchina Anzi sul divano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Nella nuova stagione Rai per adesso Fiorelloin, sul sofà. "Fiorello sta sul, lo sento quotidianamente, non farà tv nel 2024. Confido che nel 2025, se lo riusciremo a togliere daldopo le vacanze in Sardegna, ho qualche timore che finirà anche lui dalla direttrice di Rai Radio2 Simona Sala", ha detto ieri l’Ad Rai Roberto Sergio, parlando dello showman come di "uno straordinario performer", in cerca in questo momento di "nuove idee". A dare il buongiorno al pubblico di Raidue (dal 7 ottobre, alle 7.30) ci saranno quindi Carolina Di Domenico e Andrea Perroni con Binario 2, in diretta da una “bolla-studio“ dalla stazione Tiburtina di Roma. B.B.