Juventus De Sciglio | Nessun infortunio non convocato per scelta tecnica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Mattia Deaffida ai social la sua verità sul suo momento. Il difensore dellanon è apparso tra i convocati per il ritiro estivo in Germania dal tecnico Motta, ma ci tiene a precisare che la motivazione non riguarda qualche problema fisico. “Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto – scrive in una stories su Instagram -. Voglio precisare che sto bene e non hoproblema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente unadella società. Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate”. Sempre più probabile dunque l’addio dell’ex Milan in questa sessione di mercato., De: “, nonper” SportFace.