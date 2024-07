ATP Gstaad Matteo Berrettini | Raggiungere la finale è speciale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Un’altraper, la terza del suo 2024. Dopo Marraketch e Stoccarda, il romano si prende anche l’ultimo atto a, dopo aver battuto per la prima volta in carriera Stefanos Tsitsipas. Un successo che dimostra ancora una volta i suoi passi in avanti dal punto di vista tecnico. “Ogniraggiunta è diversa – affermaai microfoni del torneo dopo la vittoria – Sei anni fa ho ottenuto la mia primaqui e fu inaspettata. Quella di oggi è, poiché sono stato lontano dai campo tanto tempo: raggiungerla qui, in un posto importante per me, èed è una delle migliori finali conquistate in assoluto. Stefanos è un gran giocatore, sa mescolare le cose, ma penso di aver giocato meglio nei momenti importanti“.