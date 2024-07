Nomine Ue von der Leyen accelera sulla squadra Fitto in pole position per l' Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una breve pausa, il tempo di godersi la riconferma a pieni voti e poi Ursula von derinizierà a vagliare le proposte degli Stati membri sui commissari per il nuovo Esecutivo Ue. Con un video su Instagram la leader tedesca ha fatto sapere che si prenderà qualche giorno per riposare e vedere la famiglia dopo il tour de force che l'ha vista impegnata dalle Europee del 9 giugno, passando per la nomina da parte del Consiglio europeo il 27 giugno alla riconferma del Parlamento europeo di giovedì. «Nelle prossime settimane, chiederò ai leader di presentare i loro candidati. Scriverò una lettera e chiederò la proposta di un uomo e di una donna come candidati.