Chianciano impennata della Tari | La tariffa è rimasta invariata Tutta colpa del non pagato 2023

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un’del costo dei rifiuti si abbatte sulle imprese ed i cittadini di, con un costo per l’anno 2024 di 2.561.598 euro ed una ricaduta sulleffenel bollettino da pagare a fine anno. Un aumento che probabilmente supererà il 25% rispetto all’annoma che potrebbe avere ricadute sulle abitazioni con ’punte’ del 30% e del 40% per alcuni alberghi. Questi calcoli saranno successivamente elaborati dal sistema per il pagamento di ogni singola utenza. Laffa approvata dal consiglio comunale e proposta dalla giunta Torelli èma l’andamento negativo è dovuto al non riscosso, principalmente imputabile alle utenze non domestiche che comporta una ricaduta di spesa sulla collettività. Vivace il dibattito politico attorno al tema con la sindaca Grazia Torelli che punta chiaramente il dito verso la passata amministrazione.