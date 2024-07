Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Briancon 2024 | Rogora in finale lead col miglior punteggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Va in archivio la giornata intensa del giovedì nella tappa dideldiin quel di, in Francia, e al termine delle qualificazioni e delle semifinali delmaschile e femminile si può sorridere solo al femminile. Lauraè infatti sugli scudi: si è qualificata per lacol primo(41+) dopo aver superato le qualificazioni a differenza delle altre azzurre Ilaria Scolaris e Federica Papetti, che hanno chiuso fuori dalla top-30. Per quanto riguarda la competizione maschile, quattro italiani si erano qualificati per le semifinali, vale a dire Giovanni Placci, Stefano Ghisolfi, Filip Schenk e Giorgio Tomatis, salvo poi uscire di scena in semi: nessuno di loro è riuscito a entrare tra ii e a qualificarsi per la