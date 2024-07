Trovati resti umani in Italia è giallo | di chi potrebbero essere

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 18 luglio 2024) Alcuni resti umani sono stati rinvenuti nei pressi del ponte romano vicino alla Statale 125 orientale sarda, in località San Priamo. Sul posto sono arrivati gli specialisti del Ris di Cagliari che stanno eseguendo i primi rilievi nell'area del ritrovamento, il medico legale Roberto Demontis e il pm Marco Cocco. Questa mattina sono riprese le ricerche di Francesca Deidda, la donna di quarantadue anni scomparsa lo scorso maggio a San Sperate, nel Sud Sardegna. Alcune parti di un cadavere sono state ritrovate nei pressi del ponte romano in località San Priamo, a ridosso della vecchia Orientale sarda.