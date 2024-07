Mattina d' inferno a Termini | ritardi scioperi e caldo estremo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Unata infernale alla stazionedi Roma: sciopero bus e metro, treni in ritardo eche ha colpito le lunghe code di persone al sole per aspettare il taxi. I disagi cominciano alle 8:30 con l'inizio dello sciopero Atac che ha coinvolto alcune linee di bus e metro in partenza e in arrivo allo scalo ferroviario della Capitale. A questo si aggiungonodei treni anche di 70 minuti a causa di un guasto sulla linea. Ai turisti non resta che sistemarsi sulle panche o per terra, in attesa. A peggiorare la situazione c'è la coda per i taxi. Le auto bianche, che non sono abbastanza per coprire la domanda, da qualche mese caricano i clienti non più sulla banchina principale all'ombra ma a una fermata provvisoria sotto al sole a causa dei lavori di rifacimento di Piazza dei Cinquecento in vista del Giubileo.