Google | Antitrust avvia istruttoria per pratiche commerciali scorrette**

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. – (Adnkronos) – L?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato annuncia di avereto un procedimento istruttorio nei confronti di Google e della sua capogruppo Alphabet in merito all?invio agli utenti della richiesta di consenso al ?collegamento? dei servizi offerti. Questa richiesta – si legge in una nota – “sembrerebbe infatti non fornire informazioni rilevanti – o le fornirebbe lacunose e imprecise – riguardo al reale effetto che il consenso produce sull?uso da parte di Google dei dati personali degli utenti. Stesse criticità esisterebbero riguardo alla varietà e alla quantità di servizi Google, rispetto ai quali può aver luogo un uso ?combinato? e ?incrociato? dei dati personali, e riguardo alla possibilità di modulare (e quindi anche limitare) il consenso solo ad alcuni servizi”.