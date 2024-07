Educazione sessuale e sostenibilità ambientale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Che scuola sognano gli adolescenti italiani? La vorrebbero ovviamente in presenza, ma in grado di utilizzare al meglio la tecnologia di cui oggi si dispone e, soprattutto, in grado di trattare in modo sistematico argomenti per loro di grande interesse: primi tra tutti. È quanto emerge dai primi risultati dell’indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti che vivono in Italia, edizione 2023, realizzatda Laboratorio Adolescenza e Istituto di ricerca Iard, su un campione nazionale rappresentativo di 5.670 studenti tra i 13 e i 19 anni. L’80,7% degli studenti ritiene che la scuola dovrebbe sempre essere in presenza, ma utilizzando metodi e strumenti innovativi basati essenzialmente sulle potenzialità offerte da Internet. Prendere, cioè, il meglio di quanto sperimentato durante la pandemia per rendere la scuola più moderna.