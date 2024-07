Paramount+ arriva sulle console PlayStation5

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024), il servizio SVOD di Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA), annuncia il lancio della propria appPlayStation 5.A partire da martedì 16 luglio, gli utenti italiani di PlayStation 5 possono scaricare l'appe abbonarsi per accedere al vasto catalogo della piattaforma streaming. Tra questi, la nuova serie in otto episodi A GENTLEMAN IN MOSCOW, la serie original EVIL, amata dai fan e acclamata dalla critica, e il film original LITTLE WING. A questi si aggiungono i contenuti della library di Paramount che comprendono i grandi successi della CBS come CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION e NCIS, SPONGEBOB SQUAREPANTS di Nickelodeon e SOUTH PARK di Comedy Central.