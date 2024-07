Joe Biden umiliato alla convention di Milwakee | video-compilation cosa trasmettono

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) E' Joeil convitato di pietra dellarepubblicana a Milwaukee, quella che giovedì incoronerà ufficialmente e formalmente la candidatura di Donald Trump come sfidante del partito alle elezioni presidenziali di novembre. Dopo la comparsa di Trump, ferito all'orecchio dopo l'attentato di sabato scorso al comizio in Pennsylvania, sul maxi schermo del Fiser Forum è stato proiettato uncon le cadute e gli inciampi del leader democratico, insieme ai suoi "fallimenti" sulla "invasione" dei migranti illegali e sulla sicurezza ai confini, tema della seconda giornata della kermesse in Wisconsin. Anche il governatore della Florida, Ron DeSantis, non a caso, ha picchiato duro contro il presidente: "Ha deluso il Paese, Con Trump il nostro confine era sicuro, il nostro Paese era rispettato e le famiglie vivevano bene.