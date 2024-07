Adrian Appiolaza è il Messi della moda

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema del tabù, in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Quando è apparso nella sua nuova veste ufficiale per la prima volta, sul finalesfilata d’esordio come direttore creativo di Moschino, a gennaio,ha salutato il pubblico indossando un jeans voluminoso, una t-shirt bianca che riportava stampata la grafica usata per l’invito, e un cappello in lana verdone, da marinaio infreddolito dai climi rigidicapitale lombarda. Sulle braccia nude e sul collo si notavano i tatuaggi, sul volto un baffetto allacana – anche se lui è argentino, di Buenos Aires – e degli occhialini tondi, da riflessivo intellettuale autore di una qualche rivoluzione nell’architettura.