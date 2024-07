Reggiana amichevole di lusso contro la Fiorentina | data orario e diretta DAZN

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Lasi affaccia al prossimo campionato di Serie B con ambizioni da playoff dopo l’ottimo rendimento della scorsa stagione. La squadra si prepara per l’esordio e il club ha ufficializzato un match di. “Venerdì 19 luglio alle ore 20:00 i granata affronteranno l’ACFin, nella splendida cornice dello Stadio Curva Fiesole del Viola Park. La prima uscita ufficiale dellasegnerà la fine della prima settimana di lavoro al “Villa Granata” training center e aprirà le porte del ritiro estivo, che avrà luogo a Toano (RE) dal 21 luglio al 3 agosto”, si legge sul sito. Limitazioni etv A seguito delle misure organizzative assunte in sede di GOS, la vendita dei tagliandi non è consentita per i residenti nella provincia di Reggio Emilia.