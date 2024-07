Napoli-Anaune la decisione di Conte | scelti il capitano e il vice

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 16 luglio 2024)inaspettata quella del tecnico del, Antonio, per il primo test contro l’Val di Non. I giorni iniziali del ritiro sono stati caratterizzati da un’intensa preparazione fisica sotto la guida rigorosa di Antonio, il cui mantra “Amma Faticà” ha lasciato un segno evidente sui volti dei giocatori azzurri, visibilmente provati dai carichi di lavoro imposti. Questo impegno sarà presto messo alla prova questo pomeriggio nell’amichevole contro l’Val di Non. Nonostante ilsia nettamente favorito sulla carta, il club altoatesino è determinato a non rendere facile la vita agli uomini di. Nella formazione annunciata per l’occasione, spiccano nuovi volti come Elia Caprile, Rafa Marin e Spinazzola, tutti pronti a dimostrare il proprio valore.