Le lacrime di Ibrahima | Commosso amo Pisa ma serve migliorare i rapporti con tutti gli stranieri

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Sonodi commozione quelle versate daDieng in consiglio comunale, ieri pomeriggio, dove è stato invitato, su proposta dei capigruppo di minoranza, dal sindaco leghista, Michele Conti, per raccontare il grave episodio di aggressione razziale che il presidente dell’Unità Migranti di, originario del Senegal, da oltre 20 anni in Italia e storico biciclettaio del negozio Papini, ha subito la scorsa settimana vicino a casa sua a Putignano. La commozione diDieng in sala delle Baleari Dopo aver ripercorso le fasi dell’aggressione (raccontata da La Nazione), con lo schiaffo, le minacce con una spranga e le frasi razziste ("negro di m"), uno dopo l’altro i rappresentanti dei gruppi consiliari di centrosinistra e centrodestra hanno voluto abbracciare idealmente il 46enne, fino ad una standing ovation finale.