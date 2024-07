Blockchain | La Tecnologia Dietro le Criptovalute e le Sue Applicazioni oltre il Bitcoin

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 16 luglio 2024) Introduzione La, introdotta per la prima volta con il, ha rivoluzionato il mondo delle. Tuttavia, le suevanno benil semplice utilizzo per le monete digitali. In questo articolo, esploreremo cos’è la, come funziona e quali sono le sue potenzialiin diversi settori. Cos’è la? Laè unadi registro distribuito che consente di mantenere un registro immutabile e trasparente di transazioni. Ogni blocco della catena contiene un insieme di transazioni e un collegamento crittografico al blocco precedente, formando così una catena continua. Come Funziona la? Decentralizzazione: A differenza dei tradizionali registri centralizzati, laè mantenuta da una rete di nodi distribuiti.