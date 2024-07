Autodifesa per Adolescenti | Fuga e Prevenzione per Evitare Aggressioni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma - La miglioreper glinon è l'attacco, ma la. Uscire da situazioni pericolose, usare la voce invece della forza fisica, e mantenere una costante consapevolezza del proprio corpo sono tecniche fondamentali pere molestie. Questo è il messaggio chiave trasmesso durante i corsi di difesa personale organizzati dalla Securdan Krav Maga Academy nel quartiere Tor Bella Monaca, noto per essere uno dei più rischiosi di Roma. Tecniche di Difesa Personale I corsi, che durano sei mesi e sono parte del progetto "Liberi di sognare", mirano a insegnare ai giovani come riconoscere e prevenire le situazioni di pericolo. Daniele Rossi, Direttore Tecnico della Securdan Krav Maga Academy, ha sottolineato che l'obiettivo principale non è imparare a combattere, ma acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle situazioni rischiose.