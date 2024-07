Zazzaroni | Napoli Conte è l’allenatore giusto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo. Di seguito le sue dichiarazioni: “I festeggiamenti del centesimo li faremo all’Olimpico.? Grande eccitazione per. È il migliore che potesse arrivare. Scudetto? I punti di distacco sono tanti, ma ilha fatto una stagione fuori da ogni logica. Credo che ilha una grande potenzialità e. Buongiorno grande acquisto e ora c’è da capire cosa succederà con Osimhen. L’Arabia è un mondo finito e determinati soldi non li spendono più, hanno capito come gira il vento e non sono soddisfatti dagli effetti ottenuti, quindi escluderei l’Arabia.