Wow abbiamo un altro figlio Mesi fa l’annuncio a Verissimo e ora è nato | la bellissima di nuovo mamma

(Di lunedì 15 luglio 2024)della gravidanza aquando non poteva più nasconderlo e ora, come previsto, il lieto evento: la vip èbis. L’aveva detto a Silvia Toffanin che il secondo bebè sarebbea luglio e l’11 ha finalmente accolto tra le sue braccia il bimbo, frutto dell’amore con l’attore e suo marito da 2 anni. “Wow,un. Noa Gray Ellis, 11 luglio 2024”: con queste parole Nina Senicar ha annunciato l’arrivo del suo secondogenito. La bella notizia è arrivata ovviamente su Instagram, con uno scatto dolcissimo che immortala i piedini delarrivato circondato dalle mani della famiglia al completo. Leggi anche: “Ti aspettiamo Isabel”. Presto il primo fiocco rosa per il volto di Canale 5 Nina Senicarbis La showgirl serba ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi è giàdi Nora Grace, nata l’8 novembre del 2019 sempre dall’amore con il marito Jay Ellis.