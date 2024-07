Grande delusione per i fan di Temptation Island | la decisione di Pier Silvio Berlusconi non piace a nessuno

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 15 luglio 2024)2024 chiude in anticipo: cosa è successo? La scelta è dipesa proprio da, ma perché? Il reality delle coppie è come sempre condotto da Filippo Bisciglia, che fa da mediatore fra i fidanzati e le fidanzate: secondo il portale di TvZap, nella prossima puntata, quella che andrà in onda il prossimo 18 luglio, vedremo un falò anticipato, come in effetti sta avvenendo da settimane. Tutto questo ha causato una durata molto breve del programma, che invece di solito conta 21 giorni di registrazione. Quest’anno, invece, ne ha avuti solamente 10. Il numero è decisamente indicativo, poiché è la prima volta che succede nel corso di tutto lo storico della trasmissione, solitamente, va in onda continuativamente anche ad agosto, ma quest’anno non succederà.