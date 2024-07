Addio a Salvatore Lagatta Sindaco Eroe della Bonifica

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pescara - Nella notte scorsa, all'età di 69 anni, è venuto a mancaredi Bussi sul Tirino, dopo una lunga battaglia contro la malattia.è stato un punto di riferimento per la comunità grazie al suo impegno decennale nelladiscarica più grande d’Europa., sindacalistaCisl e difensore dei più deboli, è stato elettonel 2009 e ha guidato Bussi attraverso la difficile opera di risanamento del sito contaminato. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la città e per l'intera regione. Il PresidenteRegione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, sottolineando il loro impegno congiunto per il recupero ambientalezona.