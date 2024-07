Avellino tragedia nella notte | un’auto si schianta contro un muro 4 ragazzi morti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 14 luglio 2024) Le vittime avevano tra i 19 e i 21 anni e stavano andando a prendere un gelato con altri amici. Lo schianto lungo la Statale delle Puglie poco dopo la mezzadi oggi, 14 luglio. Quattro giovanissimi tra i 19 e i 21 anni sonoquestain un incidente stradale lungo la strada Statale delle Puglie, all’altezza di Mirabella Eclano, in provincia di. L’impatto Fatale sarebbe stato l’impatto – poco dopo la mezza– con una Fiat Panda che viaggiava in direzione opposta, che ha mandato fuorillo la Mercedes con a bordo i quattro giovani,tasi poiun muretto di cemento.Alla guida della berlina c’era un 21enne di Frigento, in provincia di, mentre gli altri tre, tutti 19enni erano di Grottaminarda e Mirabella Eclano.