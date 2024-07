Oroscopo Branko sabato 13 luglio | Scorpione prudente

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 13 luglio 2024) L’diper oggi,13 2024 Ariete Avete avuto una splendida settimana sotto tanti punti di vosta. Nel corso delle prossime ore però potreste discutere con alcuni soci piuttosto nervosi. Toro Provate a buttarvi in una nuova avventura. Le stelle sono dalla vostra parte. Nel corso delle prossime ore potreste ricevere un’offerta di lavoro irrinunciabile. Gemelli In famiglia siate cauti. Calma e sangue freddo, meglio evitare contrasti. Nel corso delle prossime orele stelle favoriranno le nuove storie d’amore e gli incontri in generale. Cancro Nel corso delle prossime ore di questo2024 dovrete fare particolare attenzione: il rischio di discutere in famiglia sarà altissimo. Leone State godendo di un ottimo periodo sotto tanti punti vista.