Incidente a Carpenedolo motociclista di 43 anni si schianta contro un’auto | è gravissimo

(Di sabato 13 luglio 2024) Undi 43è rimasto gravemente ferito dopo essersitomobile lungo l’ex Statale Asolana, all’altezza di, in provincia di Brescia. L’è avvenuto sabato mattina intorno alle 11 e l’uomo è le condizioni dell’uomo sono molto gravi. Secondo una prima ricostruzione, nello sla moto è stata sbalzata in aria per diversi metri, finendo in un canale che costeggia la strada. Il quarantatreenne, dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario accorso sul posto è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia dall’elisoccorso. Alla guida dell’auto c’era una donna di 79che è stata condotta in codice giallo all’ospedale di Montichiari. A stabilire l’esatta dinamica dello schianto saranno i carabinieri di Isorella, che stanno effettuando i rilievi.