Ercolano | Droga 2 denunce e un sequestro I controlli dei Carabinieri

(Di sabato 13 luglio 2024): Ihanno denunciato per detenzione diai fini di spaccio un uomo Idella tenenza dihanno denunciato per detenzione dia fini di spaccio un 58enne di Portici. Nella sua abitazione i militari, supportati dal Nucleo Cinofili di Sarno e dal Reggimento Campania, hanno rinvenuto un panetto di hashish di 53 grammi e 3 “spinelli” contenenti la stessa sostanza. Nell’abitazione di un 50enne di, invece, hanno rinvenuto 2 piante di canapa indiana e poco più di 63mila euro in contante ritenuto provento illecito. Anche per lui dovrà rispondere dello stesso reato. Nel bilancio anche una carico di ignoti. Nella scocca di uno scooter elettrico, trovati 132 grammi di hashish e 33 di cocaina.