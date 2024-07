Michelle Rodriguez e quella passione vintage sul red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 12 luglio 2024) Reduce dal Festival di Cannes 2024,ha più volte dimostrato di essere alquanto vicina alla moda sostenibile indossando abitisul redin più di un’occasione. Riapparsa di recente in quel di Cannes,è un’attrice ben nota nel cinema d’azione. Nell’arco della sua carriera ha lasciato un segno fiammante nella saga di Fast & Furious interpretando la temeraria Leticia Ortiz. L’ultimo capitolo che l’ha riportata al volante risale al 2023 con Fast X, la cui première si è svolta anche a Roma.. Crediti: Ansa – VelvetMagNegli anni, però,ha recitato in numerosi film come Resident Evil, Blue Crush, Avatar, Machete e World Invasion. E ancora è apparsa in Nemesi, Widows – Eredità criminale, Alita – Angelo della battaglia, Confini e dipendenze e più di recente è stata coinvolta nel mondo fantasy di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri.