Il finto europarlamentare che si fa pagare i conti dalla escort e poi la violenta | a processo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Oliviero Guerriero, 29 anni, per giorni ha avuto rapporti intimi in un hotel con unaspacciandosi per. E promettendole un posto nel suo staff a Bruxelles. La prostituta ha persino pagato il conto dell’albergo e non ha chiesto soldi per le sue prestazioni. Finché non ha provato a fargli mantenere le promesse. A quel punto è stata picchiata, minacciata e stuprata. La pubblica ministera Silvia Santucci ha ottenuto il rinvio a giudizio per i reati di violenza sessuale, minacce e truffa. Secondo la procura la ragazza, 33 anni, avrebbe fatto tutto nella speranza di migliorare la sua vita. Anche perché Guerriero le aveva anche prospettato un lavoro in Vaticano. Spacciandosi per nobile con legami con la Santa Sede. E favoleggiando di lavorare come assistente del Papa.