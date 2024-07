Grey’s Anatomy 20 la recensione del finale di stagione | punto di rottura?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 luglio 2024) La20, importante traguardo per Grey's, arriva al termine su Disney+ e guarda ad un futuro paradossalmente radioso ma pieno di dubbi e dilemmi per tutti i protagonisti. E quindi per gli spettatori.di. È a questo che arrivano tutti i protagonisti neldidi Grey's20, disponibile su Disney+. Il voice over di Meredith (Ellen Pompeo) ci accompagna nelle ultime (dis)avventure del Grey Sloan Memorial e della Fondazione Fox parlando di quanta perdita può sopportare un corpo - e quindi un essere umano (e lei ne è sicuramente esperta)- e senza quali organi - e quindi persone - possiamo vivere. È questo il fil rouge di un epilogo che non sceglie il dramma totale e che apre alla nuova, già confermata.