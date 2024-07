Arrestata la cantante e ambasciatrice Onu Rokia Traoré

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si trova in carcere a Civitavecchia È in carcere dopo essere statalaOnu, per i rifugiati,. Al momento si trova a Civitavecchia: a suo carico l’accusa di rapimento della figlia. La donna è stata fermata, dopo che è stato emanato un mandato di arresto europeo a Fiumicino. Ora, la questione diventa così un caso internazionale. Il Belgio ha chiesto all’Italia di consigliaredopo che questa ha rapito e sottratto la figlia avuto con il marito Jan Gosens, suo marito. Già in passato, a Parigi, a Charles De Gaulle laera stata. Era il 2020 e fenica accusata di non aver consegnato la bambina di 9 anni che il tribunale ha affidato al padre. Dopo il rilascio vola in Maili, sua terra di origine con la figlia e lì dice di essere turbata perché «si tratta della sicurezza e della crescita di una bambina cittadina maliana che vive in Mali».