UFFICIALE ? Stabile lascia l’Inter per l’Alcione Milano | la formula!

Giacomo Pozzer passa al Pro Patria in Serie C. Il difensore si aggiunge all'altro Primavera Inter Martini, che è invece sceso in Serie B. COMUNICATO – "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giacomo Pozzer al Pro Patria: il difensore classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo". Prima esperienza tra i professionisti per il giovane difensore del 2005. D'altronde, ad inizio settimana, il presidente del Pro Patria Gallazzi, terza squadra professionistica del capoluogo lombardo, aveva dato per chiusa l'operazione con l'Inter. Inoltre, i due club stanno trattando anche il trasferimento del portiere Alessandro Calligaris. Intanto, per Pozzer inizia la prima avventura tra i grandi.