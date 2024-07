Taremi | l’arrivo del Principe di Persia all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mehdiè impegnato nelle ultime pratiche burocratiche personali. Ieri, il giocatore ha registrato contenuti per i social media, completato esercizi formali. PREPARATIVI – Oggi, Mehdiè impegnato nelle ultime pratiche burocratiche personali. Ieri, il giocatore ha registrato contenuti per i social media, completato esercizi formali presso la sede di viale della Liberazione e pronunciato il suo primo «Forza Inter» davanti alle telecamere. Domani mattina, l’iraniano completerà le visite mediche al Coni per ottenere l’idoneità sportiva., ad un passo dall’ufficialità finale FIRMA – A breve, Mehdisarà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva, tornerà in sede per firmare un contratto biennale da tre milioni di euro, con un’opzione di rinnovo per un terzo anno, con il club campione d’Italia.