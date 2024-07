Nuovo Appuntamento con lo Shopping a Sansepolcro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 – Domani sera, venerdì 12 luglio,si prepara ad accogliere uncon loserale, offrendo ai cittadini e ai visitatori un'esperienza unica tra cultura, musica e divertimento. Le vie del centro storico saranno animate da negozi aperti fino a tarda sera, permettendo a tutti di approfittare di offerte speciali e di un'atmosfera accogliente. Oltre allo, gli eventi a tema e la musica live creeranno un'atmosfera magica, rendendo la serata indimenticabile per grandi e piccini. L'iniziativa, che vede coinvolti numerosi commercianti locali su iniziativa dell’Associazione Commercianti del Centro storico e delle associazioni di categoria, in collaborazione con il comune di, è un'opportunità perfetta per riscoprire la ricchezza storica e culturale diabbinando le occasioni di acquisto nei negozi del centro.