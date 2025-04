Valbondione inciampa e precipita per 100 metri morto il 54enne Flavio Mologni

Valbondione, nella Bergamasca: un uomo è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri.L’allarme è scattato verso le 13. Flavio Mologni, 54enne nato ad Alzano Lombardo e residente a Scanzorosciate, stava percorrendo il sentiero invernale per raggiungere il rifugio Curò a 1900 metri insieme a quattro amici quando sarebbe inciampato e precipitato per circa 100 metri.Da Bergamo è decollato l’elisoccorso del 118 e l’uomo è stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino della stazione di Valbondione: purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Clusone.Lo scorso 3 aprile, a perdere la vita era stato Giuseppe Gallizioli, 85 anni, di Riva di Solto: l’uomo era morto dopo essere scivolato e caduto in un bosco non lontano dalla sua abitazione. Ilgiorno.it - Valbondione, inciampa e precipita per 100 metri: morto il 54enne Flavio Mologni Leggi su Ilgiorno.it Bergamo, 26 aprile 2025 – Tragedia durante una gita sulle montagne di, nella Bergamasca: un uomo èdopo essereto per un centinaio di.L’allarme è scattato verso le 13.nato ad Alzano Lombardo e residente a Scanzorosciate, stava percorrendo il sentiero invernale per raggiungere il rifugio Curò a 1900insieme a quattro amici quando sarebbeto eto per circa 100.Da Bergamo è decollato l’elisoccorso del 118 e l’uomo è stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino della stazione di: purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Clusone.Lo scorso 3 aprile, a perdere la vita era stato Giuseppe Gallizioli, 85 anni, di Riva di Solto: l’uomo eradopo essere scivolato e caduto in un bosco non lontano dalla sua abitazione.

