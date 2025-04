La Reggina ospita il CastrumFavara nell’ultima gara casalinga di campionato

casalinga di campionato per la Reggina, che affronterà domenica (inizio ore 15.00), allo stadio “Granillo”, il CastrumFavara nel 33° turno di serie D. L’importante match è stato presentato, così, alla vigilia dal mister Bruno Trocini: “Mi aspetto la partita che ormai fanno un po’. Reggiotoday.it - La Reggina ospita il CastrumFavara nell’ultima gara casalinga di campionato Leggi su Reggiotoday.it Ultima sfidadiper la, che affronterà domenica (inizio ore 15.00), allo stadio “Granillo”, ilnel 33° turno di serie D. L’importante match è stato presentato, così, alla vigilia dal mister Bruno Trocini: “Mi aspetto la partita che ormai fanno un po’.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Al via la prevendita per assistere alla partita Reggina-CastrumFavara - Al via la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-CastrumFavara, in programma domenica (ore 15.00) allo stadio "Oreste Granillo" e valida per la 33^ giornata del campionato di serie D girone I. Ecco nel dettaglio i prevvi dei vari settori: CURVA SUD € 10 + diritti di... 🔗reggiotoday.it

Its Prime ospita le finali regionali del progetto F1 in Schools - Firenze, 9 aprile 2025 – La Formula 1 fa tappa a Firenze, ma in una veste inedita: quella delle finali regionali del progetto F1 in Schools, la competizione internazionale che porta l’adrenalina delle piste dentro le scuole, coinvolgendo studenti e studentesse in una sfida di ingegno, tecnologia e passione. L’appuntamento è per il 12 e 13 aprile, nella sede fiorentina di Baker Hughes, azienda tecnologica leader nei settori dell’energia e dell’industria, nonché partner strategico di ITS Prime, la Tech Academy post diploma che ospita l’iniziativa. 🔗lanazione.it

APF Valtellina ospita la scuola polacca Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego - Prosegue il gemellaggio tra APF Valtellina e la scuola polacca Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego di D?browa Górnicza, vicino a Katowice. Dopo l’esperienza vissuta dagli studenti valtellinesi in Polonia lo scorso novembre, questa volta è stata la sede di Sondalo ad accogliere, dal 31... 🔗sondriotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

La Reggina ospita il CastrumFavara nell’ultima gara casalinga di campionato; Derby di alta classifica tra Sambiase e Reggina. La Vibonese ospita l'Acireale, rinviato il Locri. Il programma della giornata. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Reggina-Castrumfavara, annullata la Giornata Amaranto - “AS Reggina 1914 comunica che, in occasione dell’incontro con il CastrumFavara – ultima gara casalinga della stagione regolare – non verrà osservata la prevista “Giornata Amaranto ... 🔗strettoweb.com

Reggina-Favara, ultima ora: annullata la ‘Giornata Amaranto’ - AS Reggina 1914 comunica che, in occasione dell’incontro con il CastrumFavara – ultima gara casalinga della stagione regolare – non verrà osservata la prevista “Giornata Amaranto”. La decisione, ... 🔗citynow.it

Dietrofront Reggina. Annullata la “Giornata Amaranto” - AS Reggina 1914 comunica che, in occasione dell’incontro con il CastrumFavara – ultima gara casalinga della stagione regolare – non verrà osservata la prevista “Giornata Amaranto”. La decisione, ... 🔗reggiotv.it