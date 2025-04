Funerali Papa Francesco Monsignor Re Su orrori disumani morti e distruzione ha implorato la pace

orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché, diceva, la guerra è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente: essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta" così il cardinale Giovanni Battista Re durante l'omelia per il funerale di Papa Francesco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Funerali Papa Francesco, Monsignor Re: Su orrori disumani, morti e distruzione, ha implorato la pace Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 26 aprile 2025 "Di fronte all'infuriare delle tante guerre di questi anni, cone con innumerevolie distruzioni,ha incessantemente elevata la sua voce implorando lae invitando alla ragionevolezza, all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché, diceva, la guerra è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente: essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta" così il cardinale Giovanni Battista Re durante l'omelia per il funerale di. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

Cosa riportano altre fonti

I funerali di Papa Francesco, tutte le foto della cerimonia; Morto Papa Francesco, gli aggiornamenti di oggi in diretta: in 250mila per l'ultimo saluto. Concluso il rito d; Papa Francesco, l'addio del suo popolo. Da migranti a transgender fino a poveri e detenuti, il saluto degli ultimi: «Per noi è già santo»; Funerali di Papa Francesco: maxischermo nella Cattedrale di San Lorenzo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Funerali Papa Francesco, Monsignor Re: Su orrori disumani, morti e distruzione, ha implorato la pace - "Di fronte all’infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invit ... 🔗ilgiornale.it

Funerali Papa Francesco: mons. Muser (Bolzano), “ora tocca a noi rendere visibile e concreta la speranza” - “Torno a casa portando con me due grandi sentimenti: gratitudine e speranza. Gratitudine per tutto ciò che Papa Francesco ha donato alla Chiesa e al mondo. E speranza, la speranza pasquale. Siamo tutt ... 🔗agensir.it

Funerali Papa Francesco: mons. Miragoli (Mondovì), “un messaggio evidente per chi governa le nazioni” - “Mattinata davvero commovente: dal sagrato di San Pietro si poteva scorgere una folla immensa che dalla piazza e dal colonnato giungeva ad invadere via della Conciliazione. Eppure, grande silenzio e r ... 🔗agensir.it