Diamond League Xiamen Osakue settima Warholm da record nei 300 ostacoli

Diamond League va in scena a Xiamen. In terra cinese, Karsten Warholm si rende protagonista nei 300 metri ostacoli. Il norvegese firma la migliore prestazione mondiale in 33.05, abbattendo il record precedente di 33.26, ottenuto sempre da Warholm a Oslo e risalente al 4 giugno 2021. La distanza, da poco resa specialità del circuito internazionale, trova dunque un’ottima risposta. Il norvegese stacca di quasi un secondo il suo diretto inseguitore, il brasiliano Matheus Lima, che chiude in 33.98.Osakue settimaDaisy Osakue, unica azzurra in gara a Xiamen, conclude in settima posizione. L’italiana trova la sua miglior misura al terzo lancio, firmando un 60.25, dopo aver aperto con 58.64. Il secondo tentativo vale 58.93, mentre gli ultimi due lanci risultano nulli. Il successo va a Valerie Allman, statunitense già favorita alla vigilia, che firma il successo in 68. Leggi su Sportface.it La prima tappa della Wandava in scena a. In terra cinese, Karstensi rende protagonista nei 300 metri. Il norvegese firma la migliore prestazione mondiale in 33.05, abbattendo ilprecedente di 33.26, ottenuto sempre daa Oslo e risalente al 4 giugno 2021. La distanza, da poco resa specialità del circuito internazionale, trova dunque un’ottima risposta. Il norvegese stacca di quasi un secondo il suo diretto inseguitore, il brasiliano Matheus Lima, che chiude in 33.98.Daisy, unica azzurra in gara a, conclude inposizione. L’italiana trova la sua miglior misura al terzo lancio, firmando un 60.25, dopo aver aperto con 58.64. Il secondo tentativo vale 58.93, mentre gli ultimi due lanci risultano nulli. Il successo va a Valerie Allman, statunitense già favorita alla vigilia, che firma il successo in 68.

