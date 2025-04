Meloni a Zelensky Russia dimostri volontà di pace

Zelensky che parlano sulla pace al funerale del 'Papa della pace' ha un significato enorme" Ilgiornale.it - Meloni a Zelensky: "Russia dimostri volontà di pace" Leggi su Ilgiornale.it La presidente del Consiglio: "Vedere Trump eche parlano sullaal funerale del 'Papa della' ha un significato enorme"

Meloni e il brivido della domanda su Zelensky. E davanti a Trump ribadisce: "La Russia ha invaso l'Ucraina" - L'unico momento complicato è stato sull'Ucraina. Giorgia Meloni risponde in italiano, Donald Trump non capisce, e chiede la traduzione. Attimi di panico. Persino la traduttrice di Meloni si impappi...

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky."Nel corso del colloquio, i leader hanno ribadito il sostegno agli sforzi del Presidente Trump per il raggiungimento di una pace giusta e duratura, capace di garantire un futuro di sicurezza, sovranità e libertà all'Ucraina – si legge in una nota di Palazzo Chigi -.

Roma, 26 apr. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha salutato positivamente la piena disponibilità dell'Ucraina per un immediato cessate il fuoco. Ora ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la pace". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo l'incontro tra la premier e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

