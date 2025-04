Bersani Baste favole sul fascismo bonaccione questo governo umilia le radici antifasciste Commosso omaggio a Papa Francesco

Bersani al Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema, in occasione dell'80esimo anniversario della Festa della Liberazione. Davanti a una folla record, tra cui spiccava il vicepresidente del M5s Riccardo Ricciardi, l'ex ministro ha esordito nella sua orazione con un tributo Commosso a Papa Francesco: "questo non è un 25 aprile come gli altri, intanto perché penso che sentiamo tutti un peso sul cuore nei giorni del lutto per la morte di Papa Francesco, un uomo, un pontefice, che ha messo una luce sul mondo così com'è, non come viene raccontato. Un uomo, un pontefice, che ha dato una voce forte a tutte le ingiustizie del mondo – ha proseguito – allo sfregio dell'ambiente del creato, alla sofferenza indicibile delle vittime innocenti della guerra mondiale a pezzi, all'insensatezza di una spaventosa corsa agli armamenti.

