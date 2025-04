Inter su la testa con la Roma reagire per riprendere ciò che ti spetta

Inter: contro la Roma scatta il sentimento di rivalsa. Ora serve conquistare di nuovo tre punti per lanciare un messaggio chiaro al campionato.RIALZARE LA testa – Domani pomeriggio, per la sfida di San Siro contro la Roma, all'Inter serviranno gli Interpreti giusti e la strategia tattica più adeguata. Ma, più di tutto, gli uomini di Simone Inzaghi avranno bisogno di nuove motivazioni e sufficienti energie mentali. Gli ultimi due risultati – prima il KO beffardo all'ultimo minuto a Bologna, poi la cocente sconfitta per mano del Milan, che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia – sono davvero difficili da digerire. Mandare giù il boccone è complicato per i tifosi nerazzurri, che hanno visto smaterializzarsi il sogno del famoso Triplete proprio nel derby.

