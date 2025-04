Tragedia a Caserta Sabrina Nardella muore dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata

Sabrina Nardella , è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile . La 38enne, originaria di Gaeta , faceva la parrucchiera nella città sul litorale pontino. Sulla morte della donna è stata aperta un'indagine dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere : sarà svolta l'autopsia per chiarire le cause.

Sabrina Nardella, madre di 38 anni, morta dopo intervento estetico a Caserta. Il sindaco di Gaeta: "Dramma enorme" - La donna, madre di due figli, viveva a Gaeta dove lavorava come parrucchiera. Il decesso il 24 aprile, è stata disposta l'autopsia.

