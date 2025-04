Finisce con la moto contro un auto sulla Feltrina 34enne muore sul colpo

Feltrina a Montebelluna, non distante dall'ottica Due Emme. Un 34enne di Povegliano ha perso il controllo della sua moto ed è finito frontalmente contro un'auto, una Hyundai i20n ed è poi carambolare violentamente sull'asfalto. Trevisotoday.it - Finisce con la moto contro un'auto sulla Feltrina, 34enne muore sul colpo Leggi su Trevisotoday.it Tragedia della strada intorno alle 16.30 di oggi, 26 aprile, lungo laa Montebelluna, non distante dall'ottica Due Emme. Undi Povegliano ha perso illlo della suaed è finito frontalmenteun', una Hyundai i20n ed è poi carambolare violentamente sull'asfalto.

