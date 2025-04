Va in coma etilico e muore a 19 anni il malore in casa e la corsa in ospedale poi il dramma I carabinieri Morte sospetta

anni, di origini tunisine e residente a Bologna, è morto all'ospedale Maggiore per un arresto cardiocircolatorio: una Morte che i carabinieri definiscono.

Va in coma etilico e muore a 19 anni: il malore in casa e la corsa in ospedale, poi il dramma. I carabinieri: «Morte sospetta» - Un ragazzo di 19 anni, di origini tunisine e residente a Bologna, è morto all'ospedale Maggiore per un arresto cardiocircolatorio: una morte che ... 🔗msn.com

