Errani Paolini agli ottavi di doppio a Madrid chi sono le avversarie e scenari di tabellone

Errani e Jasmine Paolini hanno superato il primo turno e si sono qualificate per gli ottavi di finale del tabellone di doppio dei Mutua Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: le azzurre al prossimo turno sfideranno affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.Le azzurre, che sono accreditate della seconda testa di serie, in caso di ulteriore vittoria potrebbero incontrare nei quarti di finale la coppia numero 8 del seeding, composta dalla statunitense Sofia Kenin e dall'ucraina Lyudmyla Kichenok.Nella parte bassa del tabellone, però, sono saltate le altre due coppie inserite tra le teste di serie, quindi nell'eventuale semifinale le italiane potrebbero incontrare il duo composto dalla bielorussa Victoria Azarenka e dalla statunitense Ashlyn Krueger, in tabellone grazie ad una wild card ed approdate già ai quarti.

