Inter Roma il pronostico di Serie A si all’Under e non solo

Serie A torna a prendersi la scena. Il piatto forte di questo 34° turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo un 2025 importante, sotto ogni punto di vista. Stiamo parlando di Inter e Roma, che si affronteranno domani domenica 27 aprile alle 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri, che proveranno a ripetersi per tenere botta in testa alla classifica. Per i giallorossi, invece, l’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti per dare la caccia al 4° posto in classifica.L’andamento di Inter e RomaReduce dalla sconfitta per 3-0 nella semifinale di Coppa Italia per mano del Milan, l’Inter è chiamata a reagire e dimostrare di essere una squadra competitiva, in ogni fronte. Sololaroma.it - Inter-Roma, il pronostico di Serie A: si all’Under e non solo Leggi su Sololaroma.it Il weekend calcistico sta per cominciare e laA torna a prendersi la scena. Il piatto forte di questo 34° turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo un 2025 importante, sotto ogni punto di vista. Stiamo parlando di, che si affronteranno domani domenica 27 aprile alle 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri, che proveranno a ripetersi per tenere botta in testa alla classifica. Per i giallorossi, invece, l’obiettivo è quello di mettere in cascina 3 punti pesanti per dare la caccia al 4° posto in classifica.L’andamento diReduce dalla sconfitta per 3-0 nella semifinale di Coppa Italia per mano del Milan, l’è chiamata a reagire e dimostrare di essere una squadra competitiva, in ogni fronte.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronostico Inter-Roma: tre volte su quattro dal 2022 - Inter-Roma è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Due brutte sconfitte nel giro di pochi giorni, che hanno reso improvvisamente più cupo e grigio un ambiente galvanizzato dalla conquista della semifinale di Champions League. I tifosi dell’Inter nelle ultime due settimane hanno vissuto sulle montagne russe: dalla qualificazione ottenuta ai danni del Bayern Monaco alla fragorosa sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan (0-3), ormai ... 🔗ilveggente.it

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Cosa riportano altre fonti

Pronostico Inter-Roma | Serie A 2024/25; Inter-Roma super match della 34^: goleade difficili, proviamo con almeno una porta inviolata; SERIE A Inter-Roma: Ultime e pronostico; Come finirà Inter-Roma? Trova su www.planetwin365.news il pronostico di Inter-Roma e vinci, invia un sms a.... 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Roma: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Luci a San Siro per il big match della 34ª giornata di Serie A. Dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, l'Inter torna a concentrarsi sulla corsa Scudett ... 🔗msn.com

Pronostico Inter-Roma: tre volte su quattro dal 2022 - Inter-Roma è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. 🔗ilveggente.it

Pronostici, Zazzaroni e Caressa: “Inter potrebbe anche non vincere. Un risultato escluso” - Intervenuti a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto i loro pronostici su Inter-Roma ... 🔗fcinter1908.it