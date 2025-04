Tradimento replica puntata 26 aprile 2025 Video Mediaset

aprile – con la soap Tradimento (Aldatmak). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 12 e 13 della seconda stagione in replica streaming.Guzide e Tarik decidono di recarsi presso l’ospedale dove Guzide ha partorito Oylum per trovare delle risposte. Kahraman chiede a Oylum di poter portare Can in ospedale da Behram.Behram è in coma e l’ospedale intende dichiararne la morte cerebrale per poter cessare i trattamenti che lo tengono in vita, ma la decisione finale in merito spetta a Oylum. Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 26 aprile 2025 | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it Doppio appuntamento oggi – sabato 26– con la soap(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 12 e 13 della seconda stagione instreaming.Guzide e Tarik decidono di recarsi presso l’ospedale dove Guzide ha partorito Oylum per trovare delle risposte. Kahraman chiede a Oylum di poter portare Can in ospedale da Behram.Behram è in coma e l’ospedale intende dichiararne la morte cerebrale per poter cessare i trattamenti che lo tengono in vita, ma la decisione finale in merito spetta a Oylum.

