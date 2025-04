Farmindustria tutela della proprietà industriale decisiva per i nuovi investimenti

tutela rigorosa della proprietà intellettuale è fondamentale per gli investimenti che nella farmaceutica significano nuovi trattamenti. Un suo indebolimento rappresenta invece un danno per i pazienti di oggi e di domani perché riduce la disponibilità di cure.” Lo afferma Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, in occasione della Giornata mondiale della proprietà intellettuale.“Le sfide che abbiamo davanti a livello globale sono tante: un quadro geopolitico in continua trasformazione, l’invecchiamento della popolazione, la crescita della cronicità e le nuove domande di salute. A ciò si aggiunge la rivoluzione nella ricerca, grazie all’IA e agli incredibili progressi tecnologici, con 2.000 miliardi di dollari di investimenti farmaceutici in R&S tra il 2025 e il 2030 e 24.000 molecole oggi già in sviluppo nel mondo”, spiega Cattani sottolineando che “l’Europa da troppi anni perde competitività. Leggi su Ildenaro.it “Unarigorosaintellettuale è fondamentale per gliche nella farmaceutica significanotrattamenti. Un suo indebolimento rappresenta invece un danno per i pazienti di oggi e di domani perché riduce la disponibilità di cure.” Lo afferma Marcello Cattani, presidente di, in occasioneGiornata mondialeintellettuale.“Le sfide che abbiamo davanti a livello globale sono tante: un quadro geopolitico in continua trasformazione, l’invecchiamentopopolazione, la crescitacronicità e le nuove domande di salute. A ciò si aggiunge la rivoluzione nella ricerca, grazie all’IA e agli incredibili progressi tecnologici, con 2.000 miliardi di dollari difarmaceutici in R&S tra il 2025 e il 2030 e 24.000 molecole oggi già in sviluppo nel mondo”, spiega Cattani sottolineando che “l’Europa da troppi anni perde competitività.

