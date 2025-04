Correa o Arnautovic I dubbi di Inzaghi per Inter Roma Ecco chi potrebbe essere schierato in attacco

Correa o Arnautovic? I dubbi di Inzaghi per Inter Roma! Ecco chi potrebbe essere schierato in attacco dal tecnico nerazzurroUna partita dal peso specifico enorme nella corsa allo scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi ospita la Roma di Claudio Ranieri con l'intento di rialzarsi immediatamente dopo la brutta sconfitta subita nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Come riportato da Sky Sport, l'allenatore nerazzurro è intenzionato a rivoluzionare la formazione titolare, con ben sette cambi rispetto all'ultima gara.In difesa spazio a Pavard, Acerbi e Carlos Augusto, che prenderà il posto dello squalificato Bastoni. A centrocampo Frattesi sostituirà Mkhitaryan, fermato dal giudice sportivo, mentre Barella verrà spostato sulla mezzala sinistra. In attacco, con Taremi fuori dai giochi, è aperta la sfida tra Correa e Arnautovic per affiancare Lautaro Martinez, con l'argentino attualmente in leggero vantaggio.

