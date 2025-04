Calciomercato Juve richiamo della Premier League per il giocatore bianconero Può lasciare subito Torino la prossima estate lo scenario

Calciomercato Juve: la Premier League richiama questo giocatore bianconero. Può lasciare subito Torino in estate, lo scenarioAppare già a rischio il futuro di Douglas Luiz per il Calciomercato Juve, con il centrocampista che – arrivato la scorsa estate – non è riuscito a lasciare il segno a Torino a causa anche dei tanti infortuni che ne hanno minato la continuità fisica e di rendimento.Secondo quanto riferito dal QS, il brasiliano è già in partenza per la prossima estate: possibile un ritorno in Premier League, dove aveva fatto benissimo con la maglia dell’Aston Villa ed ha ancora mercato. .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: richiamo della Premier League per il giocatore bianconero. Può lasciare subito Torino la prossima estate, lo scenario Leggi su Juventusnews24.com : larichiama questo. Puòin, loAppare già a rischio il futuro di Douglas Luiz per il, con il centrocampista che – arrivato la scorsa– non è riuscito ail segno aa causa anche dei tanti infortuni che ne hanno minato la continuità fisica e di rendimento.Secondo quanto riferito dal QS, il brasiliano è già in partenza per la: possibile un ritorno in, dove aveva fatto benissimo con la maglia dell’Aston Villa ed ha ancora mercato. .com

